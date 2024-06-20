Курси з IT обіцяють "миттєве" працевлаштування: чи справді це реально та як знайти першу роботу

Курсів достатньо чи потрібна вища освіта?

Зазвичай курси з IT тривають до одного року. Іноді їх організовують самі компанії, щоб знайти нових кандидатів на відкриті вакансії. Такий варіант є більш компактним у часі, ніж здобувати вищу освіту щонайменше чотири роки.

"Безперечно вища освіта дає більш ґрунтовне розуміння, як влаштовані різні технології, як створена архітектура програмного забезпечення тощо. Проте працювати у сфері IT можна й без вищої освіти. Для початку роботи треба більше практики, ніж теорії", - каже засновник профорієнтаційної платформи JobAtlas В'ячеслав Фокін.

За його словами, сучасна вища освіта пропонує багато теорії, натомість потрібна практика.

"Я закінчував ОНУ ім. Мечникова за спеціальністю розробника, і після п'яти років навчання в мене було досить поверхове розуміння, які технології застосовуються в реальному світі. Курси з акцентом на конкретні випадки безсумнівно мають перевагу, якщо треба швидко зануритися у професію", - пояснює він.

Працювати в IT можна й без відповідної вищої освіти (фото: Freepik)

Схожу думку висловлює й бізнес-аналітикиня в ІТ і кар'єрна консультантка Олена Блощинська. Проте є гілки роботи, де вища освіта все ж може знадобитися.

"Якщо ми говоримо про нетехнічні посади, наприклад, Project Manager, Account Manager, Recruiter, HR та інші, вища освіта з програмування не є потребою. Якщо кандидат хоче стати розробником і зростати як технічний експерт, освіта з програмування стане базою для знань і вагомим пріоритетом під час працевлаштування", - каже вона.

Однак Олена додає, що стати розробником без вищої освіти можливо, якщо бути готовим до плідної роботи.

Чим можна займатися після курсів

Відомо, що сфера ІТ - це не лише програмування.

"Технологічні компанії та стартапи не можуть функціонувати без співробітників, які не знають жодної мови програмування", - каже В'ячеслав Фокін.

Наприклад, менеджери проєктів відповідають за планування, організацію та контроль виконання IT-проєктів. Менеджери продуктів визначають вимоги, функціонал і пріоритети розвитку програмних продуктів. UX-дизайнери фокусуються на загальному досвіді користувачів, а UI-дизайнери - на візуальному оформленні інтерфейсів сайтів і мобільних додатків.

Аналітики даних та data scientists обробляють, аналізують та інтерпретують великі обсяги даних для отримання корисних висновків і прогнозів. Бізнес-аналітики аналізують зовнішній контекст ринку та вимоги цільової аудиторії, щоб сформувати бачення щодо шляхів розвитку продукту.

"Найпростіша робота у сфері IT з мінімальним досвідом - це спеціаліст служби підтримки. Але якщо замислюєтесь скористатися цією можливістю, не розраховуйте, що ви там довго працюватимете", - застерігає Фокін.

На його думку, максимум за два роки більшість операторів служби підтримки замінять інструментами на базі штучного інтелекту, тому що це відбувається вже зараз.

До слова не варто лякатися, що ШІ "вбиває" професії людей, адже одночасно він і створює нові. За прогнозами В'ячеслав, щороку буде зростати роль prompt-інженерів - спеціалістів, які вміють спілкуватися з AI-моделями для отримання оптимальної видачі.

І хоча таких курсів поки небагато, але їх створюють навіть на базах державних закладів освіти.

"Наприклад, Луцький національний технічний університет минулого року запустив безкоштовний короткостроковий курс з Prompt Engineering, і його прослухали декілька сотень відвідувачів", - переповідає експерт.

Працевлаштування після курсів: чи можливо це?

Розробник Олександр Бендер з 10-річним досвідом роботи розповів нам, що наразі працевлаштування в IT стало майже неможливим.

"Теоретично можна (знайти роботу - ред.), наразі вхід для початківців дуже важкий. З історій які чув персонально: Java-розробник без досвіду надіслав 700 резюме перш ніж потрапив на роботу. Маючи 10 років досвіду, я шукав роботу два місяці, що також довго, як на мене", - каже він.

Розпочинаючи свою кар'єру у 2013 році, Олександр самостійно вивчив необхідний мінімум і прийшов на співбесіду без практичного досвіду. Тоді це ще працювало.

Сьогодні, каже В'ячеслав Фокін, ймовірність отримати роботу в IT мінімальна.

"Згідно зі статистикою порталу Djinni, який спеціалізується на доборі персоналу в галузі IT, у червні в Україні зареєстровано 86 тисяч кандидатів, які шукають роботу, та лише 7 тисяч відкритих вакансій. Тобто на кожну вакансію припадає в середньому 12 претендентів", - наводить приклад Фокін.

Кількість вакансій в IT у січні 2024 (скриншот: blog.djinni.co)

У статистиці йдеться саме про кандидатів із досвідом роботи. А для шукачів, які його не мають, конкуренція становить 50 кандидатів на одну посаду.

За словами Олександра Бендера, конкуренція всередині компаній також зростає. Це виливається в кадрові зміни та звільнення.

Кількість працевлаштованих шукачів у січні 2024 року (скриншот: blog.djinni.co)

Та й на початку заробітні плати не є "космічними".

"Ще один сумний факт - у сфері IT вже не доводиться претендувати на виняткові зарплати у порівнянні з іншими індустріями. Для кандидатів без досвіду роботи можна розраховувати в середньому на 20 тисяч гривень на місяць, а таку зарплату можна знайти й в інших сферах з набагато меншою конкуренцією", - підсумовує В'ячеслав.

Розмір заробітних плат відповідно до досвіду кандидатів (скриншот: blog.djinni.co)

Для того, аби знайти хорошу роботу, Олена Блощинська радить регулярно заводити нові контакти, опановувати додатковий матеріал, вести проактивний пошук роботи. Якщо просто пройти курси та розсилати резюме - нічого не вийде.

Як знайти надійні курси для навчання

Якщо ви все-таки вирішили шукати роботу в IT шляхом проходження курсів, відповідально поставтеся до їхніх пошуків.

Ось кілька порад від експертів, як знайти якісні курси з IT:

звертайте увагу на компанії-роботодавців, які проводять навчання. Вони зацікавлені в тому, щоб знайти співробітників, а не просто видати сертифікат.

обирайте ті курси, які видають сертифікати лише тим, хто склав іспит, виконав домашнє завдання чи фінальний проєкт, а не всім поспіль

цікавтеся статистикою, скільки випускників курсів після закінчення змогли влаштуватися на роботу

"Програма курсу, викладачі, методологія викладання в цьому випадку є другорядними. Скоріш за все більшість курсів буде ухилятися від цього запитання, тому що їхня статистика виявляється зовсім непривабливою", - пояснює В'ячеслав Фокін.

Та попри це розробник Олександр Бендер радить йти в програмування, якщо у вас є до цього пристрасть.

"Зрештою досвіду можна набути, якщо правильно налаштуватися", - вважає він.