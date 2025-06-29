Курсантів із Пітера кидають на фронт під виглядом "практики", - АТЕШ
Росія відправляє курсантів Військового інституту зв'язку з Петербурга проходити "практику" на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram руху "АТЕШ".
"Агент "АТЕШ" зафіксував тривожну картину у Військовому інституті зв'язку на Суворовському проспекті, 32 у Санкт-Петербурзі", - йдеться в публікації.
Зокрема, головний корпус інституту пустує. У ньому триває ремонт, а охорону забезпечує посилений поліцейський патруль.
Агенту руху вдалося пройти всією територією і побачити, що казарми та навчальні корпуси стоять безлюдними. Навіть на КПП, де раніше несли службу курсанти, тепер нікого немає.
"Причина проста - майже всіх курсантів примусово відправили на так звану "спеціальну військову операцію". Формально це оформляють як "навчальну практику", але на ділі молодих людей кидають у діючу армію, часто без належної підготовки", - пише "АТЕШ".
Там додали, що інформацію про масове залучення курсантів до участі в бойових діях підтвердив їхній агент зі штабу Ленінградського військового округу.
"Це - ще одне підтвердження глибокої кадрової кризи в російських військах", - резюмував рух.
Нагадаємо, у серпні минулого року Telegram-канал Кібер "АТЕШ" писав, що РФ відправила курсантів із військових вишів до Херсонської області, щоб там вони отримали "бойовий досвід".
Тоді повідомлялося, що кількість курсантів у зоні бойових дій збільшиться, оскільки в РФ мають намір зробити наявність бойового досвіду обов'язковою умовою для випускників військових училищ.
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