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Курсантів із Пітера кидають на фронт під виглядом "практики", - АТЕШ

Неділя 29 червня 2025 17:03
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Курсантів із Пітера кидають на фронт під виглядом "практики", - АТЕШ Фото: майже всіх курсантів примусово відправили на війну (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росія відправляє курсантів Військового інституту зв'язку з Петербурга проходити "практику" на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram руху "АТЕШ".

"Агент "АТЕШ" зафіксував тривожну картину у Військовому інституті зв'язку на Суворовському проспекті, 32 у Санкт-Петербурзі", - йдеться в публікації.

Зокрема, головний корпус інституту пустує. У ньому триває ремонт, а охорону забезпечує посилений поліцейський патруль.

Агенту руху вдалося пройти всією територією і побачити, що казарми та навчальні корпуси стоять безлюдними. Навіть на КПП, де раніше несли службу курсанти, тепер нікого немає.

"Причина проста - майже всіх курсантів примусово відправили на так звану "спеціальну військову операцію". Формально це оформляють як "навчальну практику", але на ділі молодих людей кидають у діючу армію, часто без належної підготовки", - пише "АТЕШ".

Там додали, що інформацію про масове залучення курсантів до участі в бойових діях підтвердив їхній агент зі штабу Ленінградського військового округу.

"Це - ще одне підтвердження глибокої кадрової кризи в російських військах", - резюмував рух.

Нагадаємо, у серпні минулого року Telegram-канал Кібер "АТЕШ" писав, що РФ відправила курсантів із військових вишів до Херсонської області, щоб там вони отримали "бойовий досвід".

Тоді повідомлялося, що кількість курсантів у зоні бойових дій збільшиться, оскільки в РФ мають намір зробити наявність бойового досвіду обов'язковою умовою для випускників військових училищ.

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