Курсантов из Питера бросают на фронт под видом "практики", - АТЕШ

Россия отправляет курсантов Военного института связи из Петербурга проходить "практику" на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram движения "АТЕШ".

"Агент "АТЕШ" зафиксировал тревожную картину в Военном институте связи на Суворовском проспекте, 32 в Санкт-Петербурге", - говорится в публикации.

В частности, главный корпус института пустует. В нем идет ремонт, а охрану обеспечивает усиленный полицейский патруль.

Агенту движения удалось пройти по всей территории и увидеть, что казармы и учебные корпуса стоят безлюдными. Даже на КПП, где раньше несли службу курсанты, теперь никого нет.

"Причина проста - почти всех курсантов принудительно отправили на так называемую "специальную военную операцию". Формально это оформляют как "учебную практику", но на деле молодых людей бросают в действующую армию, часто без должной подготовки", - пишет "АТЕШ".

Там добавили, что информацию о массовом привлечении курсантов к участию в боевых действиях подтвердил их агент из штаба Ленинградского военного округа.

"Это - еще одно подтверждение глубочайшего кадрового кризиса в российских войсках", - резюмировало движение.