Курсантов из Питера бросают на фронт под видом "практики", - АТЕШ
Россия отправляет курсантов Военного института связи из Петербурга проходить "практику" на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram движения "АТЕШ".
"Агент "АТЕШ" зафиксировал тревожную картину в Военном институте связи на Суворовском проспекте, 32 в Санкт-Петербурге", - говорится в публикации.
В частности, главный корпус института пустует. В нем идет ремонт, а охрану обеспечивает усиленный полицейский патруль.
Агенту движения удалось пройти по всей территории и увидеть, что казармы и учебные корпуса стоят безлюдными. Даже на КПП, где раньше несли службу курсанты, теперь никого нет.
"Причина проста - почти всех курсантов принудительно отправили на так называемую "специальную военную операцию". Формально это оформляют как "учебную практику", но на деле молодых людей бросают в действующую армию, часто без должной подготовки", - пишет "АТЕШ".
Там добавили, что информацию о массовом привлечении курсантов к участию в боевых действиях подтвердил их агент из штаба Ленинградского военного округа.
"Это - еще одно подтверждение глубочайшего кадрового кризиса в российских войсках", - резюмировало движение.
Напомним, в августе прошлого года Telegram-канал Кибер "АТЕШ" писал, что РФ отправила курсантов из военных вузов в Херсонскую область, чтобы там они получили "боевой опыт".
Тогда сообщалось, что количество курсантов в зоне боевых действий увеличится, поскольку в РФ намерены сделать наличие боевого опыта обязательным условием для выпускников военных училищ.
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