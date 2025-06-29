ua en ru
Вс, 29 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Курсантов из Питера бросают на фронт под видом "практики", - АТЕШ

Воскресенье 29 июня 2025 17:03
UA EN RU
Курсантов из Питера бросают на фронт под видом "практики", - АТЕШ Фото: почти всех курсантов принудительно отправили на войну (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россия отправляет курсантов Военного института связи из Петербурга проходить "практику" на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram движения "АТЕШ".

"Агент "АТЕШ" зафиксировал тревожную картину в Военном институте связи на Суворовском проспекте, 32 в Санкт-Петербурге", - говорится в публикации.

В частности, главный корпус института пустует. В нем идет ремонт, а охрану обеспечивает усиленный полицейский патруль.

Агенту движения удалось пройти по всей территории и увидеть, что казармы и учебные корпуса стоят безлюдными. Даже на КПП, где раньше несли службу курсанты, теперь никого нет.

"Причина проста - почти всех курсантов принудительно отправили на так называемую "специальную военную операцию". Формально это оформляют как "учебную практику", но на деле молодых людей бросают в действующую армию, часто без должной подготовки", - пишет "АТЕШ".

Там добавили, что информацию о массовом привлечении курсантов к участию в боевых действиях подтвердил их агент из штаба Ленинградского военного округа.

"Это - еще одно подтверждение глубочайшего кадрового кризиса в российских войсках", - резюмировало движение.

Напомним, в августе прошлого года Telegram-канал Кибер "АТЕШ" писал, что РФ отправила курсантов из военных вузов в Херсонскую область, чтобы там они получили "боевой опыт".

Тогда сообщалось, что количество курсантов в зоне боевых действий увеличится, поскольку в РФ намерены сделать наличие боевого опыта обязательным условием для выпускников военных училищ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
Новости
При отражении российской атаки погиб летчик F-16 Максим Устименко
При отражении российской атаки погиб летчик F-16 Максим Устименко
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу