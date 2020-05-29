Курс доллара снизился на межбанке, евро приблизился к 30 гривнам

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар снова стоит дешевле 27 гривен, евро - почти 30 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 29 мая 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 26,86 гривен за доллар, курс в покупке до 26,83 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 29,86 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,8300 - 26,8600 грн/доллар, евро 29,8322 - 29,8656 грн/евро, российский рубль 0,3800 - 0,3806 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,8300 26,8600 EUR/UAH 29,8322 29,8656 RUB/UAH 0,3800 0,3806

Торги по доллару на межбанке 28 мая 2020 года закрылись в диапазоне 26,9000 - 26,9300 грн/доллар, евро 29,6922 - 29,7253 грн/евро, российский рубль 0,3800 - 0,3806 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 29 мая 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 27,02 гривен за доллар. Курс евро вырос на 14 копеек до 29,86 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,79 (26,84 - 28 мая), продажи - 27,02 (27,08 - 28 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,40 (29,27 - 28 мая), продажи - 29,86 (29,72 - 28 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,33 (3,35 - 28 мая), продажи 3,83 (3,82 - 28 мая) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,86 гривен за доллар. Курс на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 1 июня установлен на таком уровне: 26,8685 гривен за 1 доллар (-0,0374 грн). При этом курс доллара на 29 мая составляет 26,9059 гривен за 1 доллар.

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Автор: Александр Белоус