ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Курс долара знизився на міжбанку, євро наблизився до 30 гривень

Новини » Економіка     29.05.2020 - 17:36
Курс долара знизився на міжбанку, євро наблизився до 30 гривень
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар знову коштує дешевше 27 гривень, євро - майже 30 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 29 травня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 26,86 гривень за долар, курс купівлі до 26,83 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 14 копійок до 29,86 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,8300 - 26,8600 грн/долар, євро 29,8322 - 29,8656 грн/євро, російський рубль 0,3800 - 0,3806 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,8300

26,8600

EUR/UAH

29,8322

29,8656

RUB/UAH

0,3800

0,3806

Курс долара знизився на міжбанку, євро наблизився до 30 гривень

Торги по долару на міжбанку 28 травня 2020 року закрилися в діапазоні 26,9000 - 26,9300 грн/долар, євро 29,6922 - 29,7253 грн/євро, російський рубль 0,3800 - 0,3806 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 29 травня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 27,02 гривень за долар. Курс євро виріс на 14 копійок до 29,86 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 26,79 (26,84 - 28 травня), продажу - 27,02 (27,08 - 28 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,40 (29,27 - 28 травня), продажу - 29,86 (29,72 - 28 травня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,33 (3,35 - 28 травня), продажу 3,83 (3,82 - 28 травня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 1 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,86 гривень за долар. Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 1 червня встановлено на такому рівні: 26,8685 гривень за 1 долар (-0,0374 грн). При цьому курс долара на 29 травня становить 26,9059 гривень за 1 долар.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олександр Білоус

Теги Курс долара Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся