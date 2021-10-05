Курса доллара продолжил падение на межбанке, снизившись еще на 10 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 5 октября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии упал на 9 копеек до 26,43 гривен за доллар, курс в покупке до 26,41 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 20 копеек до 30,63 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,4100 - 26,4300 грн/доллар, евро 30,6144- 30,6350 грн/евро, российский рубль 0,3643 - 0,3646 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 4 октября закрылись в диапазоне: доллар 26,5000 - 26,5200 грн/доллар, евро 30,8142- 30,8321 грн/евро, российский рубль 0,3652 - 0,3658 грн/рубль.