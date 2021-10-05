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Курс доллара упал до минимума с марта 2020 года

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Украина, Вторник 05 октября 2021 16:00
Курс доллара упал до минимума с марта 2020 года Фото: курс доллара упал на 15 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,42 гривен за доллар. Курс на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 6 октября установлен на таком уровне: 26,4244 гривен за 1 доллар (-0,1478 грн). При этом курс доллара на 4 октября составляет 26,5722 гривен за 1 доллар.

Курс доллара упал до минимума с марта 2020 года

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снижается третий день подряд и упал до минимума за 1,5 года. Ниже курс был только 16 марта 2020 года - 26,089 гривен за доллар.

Курс доллара упал до минимума с марта 2020 года

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 5 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,50 гривен за доллар, курс в покупке до 26,48 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 30,72 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,6 грн.

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