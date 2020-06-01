Курса доллара в первый день месяца продолжил снижение на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 1 июня 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 26,81 гривен за доллар, курс в покупке до 26,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 29,81 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,7800 - 26,8000 грн/доллар, евро 29,7954 - 29,8176 грн/евро, российский рубль 0,3845 - 0,3850 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,7800 26,8000 EUR/UAH 29,7954 29,8176 RUB/UAH 0,3845 0,3850

Торги по доллару на межбанке 29 мая 2020 года закрылись в диапазоне 26,8300 - 26,8600 грн/доллар, евро 29,8322 - 29,8656 грн/евро, российский рубль 0,3800 - 0,3806 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 1 июня 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 8 копеек до 26,94 гривен за доллар. Курс евро вырос на 7 копеек до 29,93 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,71 (26,79 - 29 мая), продажи - 27,02 (26,94 - 29 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,42 (29,40 - 29 мая), продажи - 29,93 (29,86 - 29 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,35 (3,33 - 29 мая), продажи 3,85 (3,83 - 29 мая) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,81 гривен за доллар. Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 2 июня установлен на таком уровне: 26,8181 гривен за 1 доллар (-0,0504 грн). При этом курс доллара на 1 июня составляет 26,8685 гривен за 1 доллар.