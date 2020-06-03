Курс доллара снизился на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба РБК-Украина)

Доллар подешевел на 7 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 3 июня 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 26,74 гривен за доллар, курс в покупке до 26,72 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 29,99 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,7200 - 26,7400 грн/доллар, евро 29,9718 - 29,9942 грн/евро, российский рубль 0,3890 - 0,3895 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,7200 26,7400 EUR/UAH 29,9718 29,9942 RUB/UAH 0,3890 0,3895

Торги по доллару 2 июня закрылись в диапазоне 26,7900 - 26,8100 грн/доллар, евро 29,9646 - 29,9843 грн/евро, российский рубль 0,3892 - 0,3897 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 3 июня 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 26,88 гривен за доллар. Курс евро вырос на 18 копеек до 30,03 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,66 (26,66 - 2 июня), продажи - 26,88 (26,89 - 2 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,56 (29,41 - 2 июня), продажи - 30,03 (29,85 - 2 июня) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,39 (3,35 - 2 июня), продажи 3,88 (3,85- 2 июня) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,75 гривен за доллар.

Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 4 июня установлен на таком уровне: 26,7544 гривен за 1 доллар (-0,0411 грн). При этом курс доллара на 3 июня составляет 26,7955 гривен за 1 доллар.

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Автор: Александр Белоус