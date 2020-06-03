Курс долара знизився на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба РБК-Україна)

Долар подешевшав на 7 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 3 червня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 26,74 гривень за долар, курс купівлі до 26,72 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 29,99 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,7200 - 26,7400 грн/долар, євро 29,9718 - 29,9942 грн/євро, російський рубль 0,3890 - 0,3895 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,7200 26,7400 EUR/UAH 29,9718 29,9942 RUB/UAH 0,3890 0,3895

Торги по долару 2 червня закрилися в діапазоні 26,7900 - 26,8100 грн/долар, євро 29,9646 - 29,9843 грн/євро, російський рубль 0,3892 - 0,3897 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 3 червня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 26,88 гривень за долар. Курс євро виріс на 18 копійок до 30,03 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,66 (26,66 - 2 червня), продажу - 26,88 (26,89 - 2 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,56 (29,41 - 2 червня), продажу - 30,03 (29,85 - 2 червня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,39 (3,35 - 2 червня), продажу 3,88 (3,85 - 2 червня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 4 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,75 гривень за долар.

Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 4 червня встановлено на такому рівні: 26,7544 гривень за 1 долар (-0,0411 грн). При цьому курс долара на 3 червня становить 26,7955 гривень за 1 долар.

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Автор: Олександр Білоус