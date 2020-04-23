Курса доллара на межбанке упал ниже психологической отметки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 23 апреля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,99 гривен за доллар, курс в покупке до 26,95 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 21 копейку до 29,12 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,9500 - 26,9900 грн/доллар, евро 29,0871 - 29,1276 грн/евро, российский рубль 0,3586 - 0,3592 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,9500 26,9900 EUR/UAH 29,0871 29,1276 RUB/UAH 0,3586 0,3592

Напомним, 22 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,9950 - 27,0250 грн/доллар, евро 29,3003 - 29,3302 грн/евро, российский рубль 0,3550 - 0,3555 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,05 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 23 апреля установлен на таком уровне: 27,0536 гривен за 1 доллар (-0,0279 грн). При этом курс доллара на 22 апреля составляет 27,0815 гривен за 1 доллар.

Национальный банк Украины начал публиковать недельные обзоры банковского сектора. По данным НБУ, рост индекса финансового стресса был краткосрочным. Локальный максимум зафиксирован 24 марта, после чего идет постепенное уменьшение уровня стресса.

Напомним, по данным НБУ, первый месяц карантинных мероприятий, введенных правительством для борьбы с коронавирусом, украинская экономика и банковская система прошли довольно спокойно.