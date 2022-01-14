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Курс доллара на межбанке поднялся до 28 гривен

Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 14 января 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 14 копеек до 28,01 гривен за доллар, курс в покупке до 27,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 32,05 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,9950 - 28,0150 грн/доллар, евро 32,0318 - 32,0547 грн/евро, российский рубль 0,3675 - 0,3680 грн/рубль.

Напомним, 13 января торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,8500 - 27,8700 грн/доллар, евро 31,9578 - 31,9780 грн/евро, российский рубль 0,3766 - 0,3670 грн/рубль.

Курс НБУ

Напомним, курс доллара обновил максимум с апреля прошлого года. Национальный банк Украины (НБУ) на 17 января 2022 года установил официальный курс на уровне 27,95 гривен за доллар.

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