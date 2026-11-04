Курс валют на 4 листопада: скільки коштують долар і євро в банках та обмінниках

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 4 листопада, за даними порталу Minfin, середній курс долара в обмінниках становить 46,40 гривні для купівлі валюти та 46,01 гривні для її продажу.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити в середньому за 52 гривні, а продати - за 51,50 гривні.

Фото: курс валют в обмінниках (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках для купівлі сьогодні становить 46,23 гривні, а здати валюту можна по 45,47 гривень. Євро в банках можна купити за середнім курсом у 51,77 гривень, а здати - по 50,83 гривні.

Фото: курс валют в банках (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 46,10 (+11 коп) гривень, а для карток - 46,08 (+23 коп) гривень. Євро у відділеннях можна купити по 51,70 (+20 коп) гривень, а карткою - 51,81 (+27 коп) гривня.

Ощадбанк у застосунку продає долари по 46,10 (-5 коп)гривень, а карткою - 46,25 (+5 коп) гривень. Євро в "Ощаді" через додаток можна купити по 51,75 (-10 коп) гривні, а карткою - по 51,85 (без змін) гривні.

ПУМБ продає долари в касах по 46,20 (+10 коп) гривень, а карткою - також 46,20 (+10 коп) гривень. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,70 (без змін) гривень.

"Монобанк" сьогодні продає долари по 46,05 (+19 коп) гривень, а за євро доведеться заплатити 51,75 (-5 коп) гривню.