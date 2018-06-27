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Курс украинской криптовалюты Karbo вырос на 63% за три дня

НовостиФинансы    27.06.2018 - 18:37
Фото: криптовалюта Karbo (karbo.io/ua)
Фото: криптовалюта Karbo (karbo.io/ua)

Трейдеры связывают наблюдающийся рост Karbo с ожидаемым участниками рынка массовым притоком розничного инвестора в монету

За последние 3 дня курс украинской криптовалюты Karbo вырос на 63% - с 0,32 долларов  до 0,52 долларов. Основной причиной такого роста стало успешное завершение переговоров между представителями Karbo и менеджментом одной из крупнейших восточно-европейских криптовалютных бирж – Куны о листинге монеты. Об этом сообщают украинские СМИ.

Так, сегодня, в 12:00 на Куне прошла первая сделка KRB/UAN. Криптотрейдеры ожидают, что добавление на Куну и последующий приток массового инвестора позволят повысить ликвидность монеты и привлечь в нее, как инструмент для переводов с повышенной анонимностью, представителей крупного бизнеса.

Фото Coinmarketcap

Karbo – украинская криптовалюта, которую наряду с Ethereum и Monero относят к семейству криптовалют “Bitcoin 2.0”, воплощающих в себе не только инструмент перевода, но и дополнительные уникальные функции. Технологические особенности протокола Karbo – CryptoNote, в отличии от львиного большинства остальных криптовалют, позволяют проводить полностью анонимные и не отслеживаемые транзакции. Стоимость перевода при этом фиксированная и составляет всего 0,1 KRB (эквивалент 0,05 доллара), что в разы ниже чем у основных конкурентов Karbo – Monero и Dash.

Приток капитала и курсовой рост Karbo начались еще 24 июня, за два дня до открытия торгов на Куне, - после заявления ее менеджмента о том, что они готовы открыть торги по валютной паре KRB/UAN и только завершают тестировать ввод/вывод средств.

После сегодняшнего начала торгов в 12:00 курс Karbo за несколько часов вырос с 0,4 долларов до 0,52 долларов или на 30% и продолжает находится на восходящей кривой.

Трейдеры связывают наблюдающийся рост Karbo с ожидаемым участниками рынка массовым притоком розничного инвестора в монету. Базируются данные ожидания на том, что Куна предлагает один из наиболее простых и доступных инструментов покупки и вывода гривневого эквивалента монеты через банковские счета. Средний строк регистрации на бирже и пополнении счета составляет до 3 минут.

Таким образом, благодаря добавлению на Куну, часть массового розничного инвестора, которая проявляла интерес к криптовалютам, но была непокрыта необходимой для инвестирования инфраструктурой – теперь сможет инвестировать в украинскую монету.

В свою очередь, массовый приток розничного инвестора, который как показывает сегодняшняя история торгов на Куне, - уже начался, должен повысить уровень среднесуточного объема торгов и ликвидности монеты. Как объясняют участники рынка, - это позволит привлечь в Karbo дополнительно и представителей крупного бизнеса, в том числе с других стран Восточной Европы, которые теперь смогут проводить больше анонимных трансакций без риска повлиять на курс.

 

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Теги публикации: валюта, рост  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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