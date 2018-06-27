Курс української криптовалюти Karbo виріс на 63% за три дні

Трейдери пов'язують зростання Karbo з очікуваним учасниками ринку масовим припливом роздрібного інвестора в монету

За останні 3 дні курс української криптовалюти Karbo виріс на 63% - з 0,32 доларів до 0,52 доларів. Основною причиною такого зростання стало успішне завершення переговорів між представниками Karbo і менеджментом однієї з найбільших східно-європейських криптовалютных бірж – Куни про лістинг монети. Про це повідомляють українські ЗМІ.

Так, сьогодні, в 12:00 на Куні пройшла перша угода KRB/UAN. Криптотрейдеры очікують, що додавання на Куну і подальший приплив масового інвестора дозволять підвищити ліквідність монети і залучити до неї, як інструмент для переказів з підвищеною анонімністю, представників великого бізнесу.

Фото Coinmarketcap

Karbo – українська криптовалюта, яку поряд з Ethereum і Monero відносять до сімейства криптовалют "Bitcoin 2.0", що втілюють у собі не тільки інструмент переказу, але і додаткові унікальні функції. Технологічні особливості протоколу Karbo – CryptoNote, на відміну від левової більшості інших криптовалют, дозволяють проводити повністю анонімні і не відслідковують транзакції. Вартість перекладу при цьому фіксована і складає всього 0,1 KRB (еквівалент 0,05 долара), що в рази нижче, ніж у основних конкурентів Karbo – Monero і Dash.

Приплив капіталу і курсове зростання Karbo почалися ще 24 червня, за два дні до відкриття торгів на Куні, - після заяви її менеджменту про те, що вони готові відкрити торги по валютній парі KRB/UAN і тільки завершують тестувати введення/виведення коштів.

Після сьогоднішнього початку торгів 12:00 курс Karbo за кілька годин зріс з 0,4 доларів до 0,52 доларів або на 30% і продовжує знаходиться на висхідній кривій.

Трейдери пов'язують зростання Karbo з очікуваним учасниками ринку масовим припливом роздрібного інвестора в монету. Базуються дані очікування на те, що Куна пропонує один з найбільш простих і доступних інструментів купівлі та виводу гривневого еквівалента монети через банківські рахунки. Середній срок реєстрації на біржі та поповненні рахунку становить до 3 хвилин.

Таким чином, завдяки додаванню на Куну, частина масового роздрібного інвестора, яка виявляла інтерес до криптовалюти, але була непокрита необхідною для інвестування інфраструктурою – тепер зможе інвестувати в українську монету.

У свою чергу, масовий приплив роздрібного інвестора, який як показує сьогоднішня історія торгів на Куні, - вже почався, повинен підвищити рівень середньодобового обсягу торгів і ліквідності монети. Як пояснюють учасники ринку, - це дозволить залучити в Karbo додатково і представників великого бізнесу, у тому числі з інших країн Східної Європи, які тепер зможуть проводити більше анонімних трансакцій без ризику вплинути на курс.

