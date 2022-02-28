Курс российского рубля обвалился на более 40%

Война России против Украины привела к падению курса рубля по отношению к доллару более чем на 40%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные издания BNO News.

"Российский рубль продолжает падать, сейчас он упал на 41% по отношению к доллару США в начале торгов - REU", - говорится в сообщении.

фото: twitter.com/bnonews

Отметим, что с началом вторжения России и полномасштабной войны против Украины курс доллара к рублю сразу поднялся до исторического максимума - 89,6 рублей/доллар, а евро - до 99,99 рублей.

Чтобы сдержать обвал, Банк России активно продавал валюту, что стало первой интервенцией с 2014 года. Этот шаг позволил несколько откатить курс, но последующие санкции наверняка ускорят "проседание" российской валюты.