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Курс російського рубля обвалився на понад 40%

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Понеділок 28 лютого 2022 05:47
Курс російського рубля обвалився на понад 40% Фото: Російський рубль продовжує дешевшати (abnews.ru)
Автор: Володимир Костирін

Війна Росії проти України призвела до падіння курсу рубля по відношенню до долара більш ніж на 40%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані видання BNO News.

"Російський рубль продовжує падати, зараз він впав на 41% по відношенню до долара США на початку торгів - REU", - йдеться в повідомленні.

Курс російського рубля обвалився на понад 40%

фото: twitter.com/bnonews

Відзначимо, що з початком вторгнення Росії і повномасштабної війни проти України курс долара до рубля відразу піднявся до історичного максимуму - 89,6 рублів/Долар, а Євро - до 99,99 рублів.

Щоб стримати обвал, Банк Росії активно продавав валюту, що стало першою інтервенцією з 2014 року. Цей крок дозволив дещо відкотити курс, але наступні санкції напевно прискорять "просідання" російської валюти.

Детальніше про те, яка ціна і удар по економіці Росії за вторгнення в Україну - можна дізнатися у нашому матеріалі.

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