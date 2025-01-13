ua en ru
Пн, 13 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Курс польського злотого знизився по відношенню до гривні

Україна, Понеділок 13 січня 2025 16:00
UA EN RU
Курс польського злотого знизився по відношенню до гривні Фото: курс злотого впав на 12 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. На готівковому ринку злотий теж подешевшав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 14 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,097 гривень за 1 злотий (-0,1210 грн).

Курс польського злотого знизився по відношенню до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,25 гривень і продають по 10,39 гривень. Курс продажу впав на 2 копійки.

Нагадаємо, НБУ знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після шести днів зростання, коли він безперервно оновлював максимуми.

Офіційний курс на 14 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,2692 гривень за 1 долар (-0,0149 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,1273 гривень за 1 євро (-0,4465 грн).

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Курси валют
NEWS
Україні передали першу колісну гаубицю RCH 155
Україні передали першу колісну гаубицю RCH 155
DAILY
"На секунду подумав, що мене вбило". Медик "Клаус" про штурми, поранення та "ідеальну" евакуацію
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "На секунду подумав, що мене вбило". Медик "Клаус" про штурми, поранення та "ідеальну" евакуацію