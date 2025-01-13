Курс польського злотого знизився по відношенню до гривні

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. На готівковому ринку злотий теж подешевшав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 14 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,097 гривень за 1 злотий (-0,1210 грн).

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,25 гривень і продають по 10,39 гривень. Курс продажу впав на 2 копійки.

Нагадаємо, НБУ знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після шести днів зростання, коли він безперервно оновлював максимуми.

Офіційний курс на 14 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,2692 гривень за 1 долар (-0,0149 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,1273 гривень за 1 євро (-0,4465 грн).

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.