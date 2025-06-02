Курс на початку червня: чого очікувати від долара

Як зазначила Золотько, в останній тиждень травня на валютному ринку гривня коливалася: понеділок відкрився на позначках 41,50-41,52 грн/долар, та вже після обіду 26 травня котирування досягали 41,63 грн/долар.

У вівторок у середині дня котирування досягли максимуму тижня - 41,71 грн/долар, але пізніше котирування відступили і ринок був навіть на позначках 41,53-41,55 грн/долар, хоча й закінчив тиждень на трохи вищих котируваннях - 41,6 грн/долар.

Офіційний курс Національного банку протягом на тижні, що минув, був у рамках 41,50 грн/долар -41,67 грн/долар.

На готівковому ринку не відчувалося значного збільшення попиту з боку населення, середні курси були в межах 41,14-41,71, а найдорожчим долар був у вівторок та складав 41,20-41,77 грн/долар.

"Загалом різниця між офіційним і готівковим курсом цього тижня була незначною, що свідчить про відносно стабільний валютний ринок", - сказала вона.

Як зазначила Золотько, тиждень минув без суттєвих девальваційних ризиків. За її прогнозом, початок червня можна очікувати з рівним курсом валюти з невеликими коливаннями за умови відсутності зовнішнього впливу.