Курс готівкового долара за 2024 рік зріс на 11%, - НБУ

За даними НБУ, за останні три роки (з грудня 2021 року) курс зріс на 54,6%.

Офіційний курс долара за 2024 рік зріс на 10,7% до 42,03 гривень. За грудень курс долара підвищився на 1,1%.

Зростання курсу долара можна порівняти з інфляцією за 2024 рік. За оцінками НБУ, споживчі ціни за рік зросли приблизно на 12%.

Ситуація на ринку

Курс долара активно зростав до кінця липня. Однак потім НБУ заявив, що це вже загрожує ціновій стабільності і заморозив курс. У листопаді НБУ відновив девальвацію гривні після чотиримісячної перерви

НБУ в грудні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 5,284 млрд доларів. Це максимальний місячний обсяг в історії. Загалом за 2024 рік НБУ продав на міжбанку 34,822 млрд доларів, що на 6,212 млрд доларів більше, ніж у 2023 році.

Водночас попит на готівкову валюту зріс несуттєво. Населення купило в банках за грудень 1,303 млрд доларів. Обсяг купівлі зріс на 1,1% порівняно з листопадом. За весь рік українці купили в банках 12,219 млрд доларів. Загалом за місяць готівковий курс зріс на 65 копійок до 42,50 грн/долар. За рік долар подорожчав на 3,50 гривень.