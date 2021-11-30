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Курс евро вырос до максимума за два месяца

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Украина, Вторник 30 ноября 2021 17:52
Курс евро вырос до максимума за два месяца Фото: курс евро вырос на 28 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 декабря 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,92 гривен за евро. Это на 28 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 1 декабря установлен на таком уровне: 30,9221 гривен за евро (+0,2740 грн). При этом курс евро на 30 ноября составляет 30,6481 гривен за евро.

Курс евро вырос до максимума за два месяца

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро вырос до максимума за два месяца. Выше курс 5 октября - 30,9261 гривен за евро.

Курс евро вырос до максимума за два месяца

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 21 копейку до 30,91 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 30,89 гривен за евро.

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