Национальный банк Украины (НБУ) на 1 декабря 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,92 гривен за евро. Это на 28 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 1 декабря установлен на таком уровне: 30,9221 гривен за евро (+0,2740 грн). При этом курс евро на 30 ноября составляет 30,6481 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро вырос до максимума за два месяца. Выше курс 5 октября - 30,9261 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua