Курс євро виріс до долара перед голосуванням у Німеччині про масштабне зростання витрат

Євро виріс на 0,25% до 1,0945 за долар після того, як досяг позначки 1,0954, найвищого рівня з 10 жовтня.

Голосування в нижній палаті німецького парламенту очікується близько полудня після ранкових дебатів. Якщо законопроєкт пройде нижню палату Бундестагу, його все одно доведеться спрямувати до верхньої палати Бундесрату. Головну перешкоду для ухвалення було подолано 17 березня, коли Баварські вільні виборці погодилися підтримати плани.

"Перспектива збільшення дефіциту в Європі призвела до зростання прибутковості європейських суверенних облігацій цього місяця і відтоку коштів у євро та британський фунт", - сказав Тьєррі Візман, глобальний валютний і ринковий стратег Macquarie.

За його словами, це свідчить про згасання "американської винятковості", "яка лежить в основі наших поглядів на валютний ринок у середньостроковій перспективі".

Індекс долара, який вимірює валюту щодо шести інших валют, знизився на 0,12% до 103,28. Минулого тижня він досяг 103,21, найнижчого рівня з 15 жовтня.

Показник знизився приблизно на 6% порівняно з більш ніж дворічним піком у 110,17, досягнутим у середині січня.

Ринок також стежитиме за розвитком подій навколо можливої мирної угоди між Росією та Україною, що було б позитивно для єдиної валюти, оскільки президент США Дональд Трамп заявив, що поговорить із президентом Росії Володимиром Путіним.

Законопроєкт у Німеччині

На голосування до парламенту Німеччини 18 березня виносять законопроєкт, який найближчими роками дасть змогу залучати безпрецедентні обсяги позикових коштів на військові потреби, цивільну інфраструктуру і захист клімату.

Правило "боргового гальма" практично скасовується для витрат, необхідних для оборони країни. У законопроєкті зазначено, що витрати на Бундесвер, а також "федеральні витрати на цивільну оборону, захист населення, розвідувальні служби, захист інформаційно-технологічних систем і допомогу державам, які зазнали нападу на порушення міжнародного права", у майбутньому також можуть фінансуватися за рахунок кредитів.

Сюди ж належить і військова допомога Україні, яка на 2025 рік запланована в розмірі 4 млрд євро, і до якої незабаром додадуться ще 3 млрд євро.