Курс євро різко зріс. Чому і що може бути далі

Для зростання євро по відношенню до долара зараз є кілька факторів.

Чому зростає курс євро/долар

По-перше, уповільнення інфляції в США в травні до 0,1% (2,4% р.р.).

"Отже, інвестори вважають, що ФРС США зможе знизити ставку 2 рази цього року", - уточнив Шевчишин.

По-друге, зовнішній борг США, який уже сягнув 37 трлн доларів, а його обслуговування - 1 трлн доларів.

"Це головний біль американських фінансів. Голова Мінфіну говорить про ризики обслуговування боргу, особливо якщо країна залишатиме обмеження на додаткові запозичення", - зазначив експерт.

І по-третє, світ шукає "тиху гавань і місце, де припаркувати активи".

"Євро, незважаючи на економічні проблеми Європи, виглядає зараз не так погано, як долар. Тому йде перетікання фінансів у Європу. З одного боку, світового капіталу, з іншого боку, самих європейців, які потроху виїжджають зі Штатів", - звернув увагу Шевчишин.

Чого чекати від курсу гривня/євро

Що стосується курсу гривні до євро, тут НБУ перераховує курс, використовуючи поточні показники українського міжбанку і курс EUR/USD на світовому ринку.

"До того ж, формується підвищений попит на євро з боку українців, які посилюють внутрішні тенденції, особливо розуміючи, що готівковий євро завозиться в меншій кількості, ніж долар", - розповів Шевчишин.

Якщо курс євро до долара вийде на позначку 1,2, то, відповідно, за незмінності курсу гривні до долара, вартість євро може сягнути 50 гривень за долар.

Якщо ж курс гривні до долара просяде до 43,5 до кінця року, як це очікується в бюджетній декларації, то євро може сягнути 52,2 гривні.