Курс евро резко вырос к доллару после заявления главы ЕЦБ о повышении ставок

Евро сильно вырос, прибавив 1,1% до 1,0687 доллара. В настоящее время он вырос на 3,3% с момента достижения 13 мая многолетнего минимума в 1,0349 доллара.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила в своем блоге, что банк, вероятно, поднимет ставку по депозитам в зоне евро с отрицательной территории к концу сентября и может поднять ее еще больше, если инфляция не стабилизируется на уровне 2%.

"Мы рассматриваем это как временную коррекцию (в долларе США) на данный момент. Если мы посмотрим на основные причины, по которым доллар так сильно укреплялся в последние месяцы, мы не думаем, что фундаментальная история последних месяцев существенно изменилась на прошлой неделе", - сказал аналитик MUFG Ли Хардман.

При этом он указал, что в очень краткосрочной перспективе существует риск того, что это коррекционное снижение может продолжиться дальше.

Индекс доллара США к основным мировым валютам, поднявшись примерно на 16% до двухлетнего максимума до 105,01 за 12 месяцев к середине мая, упал 23 мая до 102,15.

Доллар стал основной валютой для инвесторов в этом году, когда рисковые активы упали, а опасения по поводу экономики и инфляции подскочили.