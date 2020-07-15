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Курс євро піднявся вище 31 гривні вперше з березня 2019 року

Київ, Середа 15 липня 2020 18:15
Курс євро піднявся вище 31 гривні вперше з березня 2019 року
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)
Автор: Олександр Білоус

Єдина європейська валюта подорожчала ще на 16 копійок

Національний банк України (НБУ) на 16 липня 2020 року встановив курс євро на рівні 31,03 гривень за євро. Це на 16 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 16 липня встановлено на такому рівні: 31,0309 гривень за євро (+0,1564 грн). При цьому курс євро на 15 липня становить 30,8745 гривень за євро.

Курс євро піднявся вище 31 гривні вперше з березня 2019 року

Скріншот bank.gov.ua

Відзначимо, в останній раз офіційний курс євро був вище 23 березня 2019 року - 31,0368 гривень за євро. Курс піднімався до позначки у 31 гривню під час гострої фази кризи в березні 2020 року, однак не перевищував її.

Курс євро піднявся вище 31 гривні вперше з березня 2019 року

bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 15 липня 2020 року, на готівковому ринку курс євро зріс на 15 копійок до 30,96 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,40 (30,29 - 14 липня), продажу - 30,96 (30,81 - 14 липня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 18 копійок до 31,05 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,03 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 16 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,11 гривень за долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 16 липня встановлено на такому рівні: 27,1190 гривень за 1 долар (-0,0246 грн). При цьому курс долара на 15 липня становить 27,1436 гривень за 1 долар.

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