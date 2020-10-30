Курс євро падає третій день поспіль після трирічного максимуму

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта дешевшає після максимуму з лютого 2018 року

Національний банк України (НБУ) на 2 листопада 2020 року встановив курс євро на рівні 33,24 гривень за євро. Це на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 2 листопада встановлено на такому рівні: 33,2475 гривень за євро (-0,0509 грн). При цьому курс євро на 30 жовтня становить 33,2984 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс євро третій день поспіль після досягнення цього тижня максимуму майже за три роки.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 33,30 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,27 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 2 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,45 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 2 листопада встановлено на такому рівні: 28,4507 гривень за 1 долар (+0,0124 грн). При цьому курс долара на 30 жовтня становить 28,4383 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму більш ніж за два роки. Вище курс востаннє був 5 вересня 2018 року - 28,49 гривень за долар.