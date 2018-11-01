Курс доллара на межбанке находится на уровне 28,18 грн/доллар

Фото: обмен валют (РБК-Украина)

Курс доллара стабилен на межбанковском рынке

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 1 ноября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,18 грн/доллар, в покупке остался без изменений 28,15 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 32,07 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,0800 - 28,1000 грн/доллар, евро 32,0321 - 32,0577 грн/евро, российский рубль 0,4292 - 0,4300 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1500 28,1800

EUR/UAH 32,0459 32,0772

RUB/UAH 0,4282 0,4291

Напомним, 31 октября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,1500 - 28,1700 грн/доллар, евро 31,8488 - 37,8799 грн/евро, российский рубль 0,4275 - 0,4282 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,11 грн/доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 1 ноября установлен на таком уровне: 2811,8832 гривен за 100 долларов (-4,5605 гривен).