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Курс евро к доллару упал до минимума за 20 лет и приближается к паритету

Фото: курс евро упал до минимума с 2002 года (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Стремительное бегство за долларами на фоне роста рисков глобальной рецессии нанесло ущерб другим валютам, а евро пострадал сильнее всего. Аналитики предсказывают, что единая валюта, которая достигла самого низкого уровня с 2002 года, вскоре упадет до паритета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Евро считается особенно уязвимым, учитывая сильную зависимость Германии, Италии и других стран от российского газа, а также опасения, что значительное повышение ставок Европейского центрального банка может спровоцировать новый долговой кризис еврозоны.

"Все это означает, что евро будет падать дальше, и рынки начинают осознавать это. Мы стремимся к паритету, и вопрос в том, является ли это слишком небольшим движением или оно может пойти ниже. Мы думаем, что это возможно", - сказал Джордан Рочестер, валютный стратег Nomura Securities

Евро потерял 10% по отношению к доллару в этом году и на уровне 1,0238 доллара близок к психологически важной паритетной точке, которую он в последний раз достигал в середине 2002 года, когда валюте было всего три года.

Он также достиг нового семилетнего минимума по отношению к швейцарскому франку и упал по отношению к фунту стерлингов и иене, но пока немногие аналитики готовы говорить о достижении дна.

Энергетический кризис

Растущие цены на газ и предупреждения о значительном сокращении поставок из России вызывают опасения по поводу крупного энергетического кризиса в Европе этой зимой.

Цены на природный газ удвоились по сравнению с июньскими минимумами и выросли на 465% по сравнению с прошлым годом. Между Россией и Германией разразился скандал по обслуживанию трубопровода. Еврозона импортировала около 40% своих энергетических потребностей из России незадолго до того, как началось вторжение в Украину.

Риски рецессии

Экономисты ожидают, что еврозона скатится в рецессию быстрее, чем конкуренты. Nomura ожидает, что экономика евро впадет в рецессию к третьему кварталу с общим снижением ВВП на 1,7%.

Всплеск доходности облигаций еще больше усиливает риски рецессии. За последние две недели стоимость государственных займов в Европе росла быстрее, чем в США, что указывает на более быстрое ужесточение финансовых условий.

"Риски рецессии и снижение темпов роста в Европе, которые мы наблюдаем, являются движущей силой этих движений евро", - сказала Грейс Питерс, глава отдела инвестиционной стратегии JPMorgan Private Bank в регионе EMEA.

Падение евро является еще одной головной болью для Европейского центрального банка (ЕЦБ), который борется с рекордно высокой инфляцией, поскольку слабая валюта подпитывает цены на импорт.

Франсуа Вильруа де Гальо из ЕЦБ, выступая в мае перед последним спадом, сказал, что слабость евро затрудняет достижение целевого уровня инфляции в 2%.

Ожидается, что ЕЦБ начнет повышать ставки в этом месяце, это первое повышение с 2011 года.

Тем не менее, стремительный рост цен на энергоносители повышает риск рецессии, поэтому денежные рынки свернули агрессивные ставки на повышение ставок.

Как сообщало РБК-Украина, в апреле курс доллара к основным валютам вырос до максимума за 20 лет.

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Курс евро