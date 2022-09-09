Курс евро к доллару резко вырос, поднявшись выше паритета после решения ЕЦБ

Среди лидеров роста был евро, который подскочил на 1,1% до трехнедельного максимума в 1,01105 долара, на следующий день после того, как ЕЦБ повысил ключевую процентную ставку на беспрецедентные 75 базисных пунктов.

Министры энергетики Европейского союза встречаются в пятницу, чтобы договориться о том, как оградить граждан от заоблачных цен на энергоносители и предотвратить крах энергокомпаний, поскольку Россия постепенно отключила поставки газа в Европу после вторжения в Украину

"Это явно история с разницей в процентных ставках. У нас есть доходность в Европе, которая продолжает хорошо поддерживаться после решения ЕЦБ", - сказал Сэми Чаар, главный экономист Lombard Odier.

Рынки оценивают с вероятностью 87%, что Федеральная резервная система США снова повысит ставки на 75 базисных пунктов в этом месяце.

Валюты, воспринимаемые как более рискованные, также выиграли от повышения рыночных настроений к концу недели, что отразилось в росте на европейских фондовых рынках.

Фунт стерлингов прибавил 1,2% до 1,16330 доллара после небольшого падения накануне после смерти королевы Елизаветы. Король Великобритании Чарльз собирается обратиться к нации позже в пятницу.

Японская иена продемонстрировала лучший дневной скачок за месяц, поднявшись на 1,4% до 142,05 иены за доллар, оторвавшись от недавних 24-летних минимумов.

Австралийский доллар продемонстрировал лучший дневной прирост за три месяца, поднявшись на 1,8% по отношению к доллару до 0,68730 доллара, также отскочив от глубоких минимумов.

Даже криптовалюты выросли за счет доллара, а биткойн вернулся выше 20 тысяч долларов и подорожал на 7%.