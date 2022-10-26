Курс евро к доллару поднялся выше паритета: что стало причиной

Курс евро в среду, 26 октября, поднялся выше паритета по отношению к доллару впервые за месяц. Плохие экономические данные США усилили слухи о том, что Федеральная резервная система замедлит повышение процентных ставок, что приведет к падению доллара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Единая европейская валюта выросла на 0,66% до 1,0042 доллара, самого высокого уровня с 20 сентября. Фунт стерлингов вырос на 1,05% до 1,1592 доллара впервые с 14 сентября. Доллар также упал по отношению к японской иене на 0,6% до 146,9.

"Это продолжение распродажи доллара, которую мы наблюдаем с конца прошлой недели. Рынки ожидают потенциального замедления темпов повышения ФРС", - сказал Ли Хардман, валютный аналитик MUFG.

По его словам, вряд ли это произойдет на следующем заседании в ноябре, "но, безусловно, к декабрю существует более высокая вероятность того, что они смогут снизить темпы до 50 базисных пунктов, а не до 75 базисных пунктов, которые мы видели недавно".

Чиновники ФРС начали заявлять о своем желании в ближайшее время замедлить темпы повышения, согласно отчету Wall Street Journal в пятницу, который вызвал переоценку рынков. Это было подкреплено вчерашними данными, показывающими, что цены на жилье в США упали в августе, поскольку рост ставок по ипотечным кредитам подорвал спрос, что является последним признаком того, что повышение ставок ФРС уже работает на замедление крупнейшей экономики мира.

Агрессивный темп ужесточения политики ФРС привел к росту доллара.Трейдеры и экономисты прогнозируют еще одно повышение на 75 базисных пунктов в следующую среду, но растет мнение, что в декабре рост замедлится до 50 б.п.

Базовая доходность 10-летних казначейских облигаций США продолжила снижение с многолетнего максимума прошлой недели в 4,338%, опустившись до 4,038%.

Канадский доллар также укрепился до 1,352 за доллар США, самого высокого уровня за три недели, в преддверии заседания Банка Канады по вопросам политики, на котором аналитики, ожидают повышения ставки на 50 базисных пунктов.

Доллар также ослаб к валютам других стран, упав примерно на 0,5% к норвежской и шведской кронам и более чем на 1% к офшорному юаню Китая.

Австралийский доллар вырос на 1,24% до 0,64735 долларов. Более горячие, чем ожидалось, данные по инфляции оказали давление на Резервный банк в преддверии решения по ставке на следующей неделе.

Криптовалюты продолжили рост, начатый накануне. Биткойн вырос на 1,2% до 20 300 долларов.