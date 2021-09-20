Курс доллара закрылся небольшим ростом на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 20 сентября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 26,69 гривен за доллар, курс в покупке до 26,67 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 31,27 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,6750 - 26,6950 грн/доллар, евро 31,2577 - 31,2705 грн/евро, российский рубль 0,3634 - 0,3638 грн/рубль.
Напомним, торги по доллару на межбанке 17 сентября закрылись в диапазоне: доллар 26,6650 - 26,6850 грн/доллар, евро 31,3447- 31,3682 грн/евро, российский рубль 0,3667 - 0,3673 грн/рубль
Курс НБУ
Курс доллара растет четвертый день подряд. Национальный банк Украины (НБУ) на 21 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,70 гривен за доллар. Курс менее чем на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.