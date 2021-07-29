Курс доллара вырос после падения до годового минимума

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 июля 2021 года установил официальный курс на уровне 26,88 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Таким образом, официальный курс доллара вырос после того, как накануне он упал до минимума более чем за год.

Официальный курс гривны к доллару на 30 июля установлен на таком уровне: 26,8867 гривен за 1 доллар (+0,0239 грн). При этом курс доллара на 29 июля составляет 26,8628 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Межбанк открылся снижением курса доллара. Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 29 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,92 гривен за доллар, курс в покупке до 26,90 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 16 копеек до 31,90 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,9/27,1 грн.