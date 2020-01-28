Курс доллара вырос на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 28 января 2020 года вырос на 16 копеек до 24,77 гривен за доллар, курс в покупке до 24,74 гривен за доллар. Курс евро вырос на 14 копеек до 27,25 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,7400 - 24,7700 грн/доллар, евро 27,2238 - 27,2544 грн/евро, российский рубль 0,3952 - 0,3961 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7400 24,7700 EUR/UAH 27,2238 27,2544 RUB/UAH 0,3952 0,3961

Напомним, 27 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,5700 - 24,6100 грн/доллар, евро 27,0687 - 27,1103 грн/евро, российский рубль 0,3908 - 0,3916 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 28 января курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 12 копеек до 24,70 гривен за доллар, курс евро вырос на 11 копеек до 27,26 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,45 (24,33 - 27 января), продажи - 24,70 (24,58 - 27 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,83 (26,73 - 27 января), продажи - 27,26 (27,15 - 27 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,60 (3,58 - 27 января), продажи 3,95 (3,94 - 27 января) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,72 гривен за доллар, что на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 29 января установлен на таком уровне: 24,7204 гривен за 1 доллар (+0,1220 грн). При этом курс доллара на 28 января составляет 24,5984 гривен за 1 доллар.