Курс доллара вырос на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 16 июля 2019 года вырос на 14 копеек до 25,96 грн/доллар, курс в покупке до 25,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 29,11 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,9300 - 25,9600 грн/доллар, евро 29,0830 - 29,1141 грн/евро, российский рубль 0,4127 - 0,4136 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,9300 25,9600

EUR/UAH 29,0830 29,1141

RUB/UAH 0,4127 0,4136

Напомним, 15 июля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,7900 - 25,8200 грн/доллар, евро 29,0627 - 29,0913 грн/евро, российский рубль 0,4110 - 0,4117 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,86 грн/доллар, что на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 17 июля установлен на таком уровне: 2586,4142 гривен за 100 долларов (+12,3222 гривен).