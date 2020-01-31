Курс доллара вырос за месяц на 5%

Официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), вырос за январь 2020 года на 5,2%. По данным НБУ, курс вырос с 23,69 грн/доллар на 31 декабря 2019 года до 24,92 грн/доллар на 31 января 2020 года.

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Во второй половине месяца курс доллара ускорил рост, а Национальный банк перешел от покупки валюты к продаже для сглаживания резких колебаний. В течение последней недели января НБУ продал на межбанковском валютном рынке 143,50 млн долларов. Тем не менее, по итогам месяца сохранился положительный баланс интервенций НБУ в размере 98 млн долларов.

На наличном рынке к концу января курс доллара превысил уровень 25 грн/доллар в покупке. На межбанковском валютном рынке курс доллара также поднялся выше 25 гривен в последний день января. Кроме того, НБУ установил на 3 февраля официальный курс на уровне 25,02 грн/доллар. Официальный курс превысил отметку в 25 гривен впервые с конца октября 2019 года.

Отметим, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что колебания на валютном рынке Украины свидетельствуют о том, что в стране действительно гибкий плавающий обменный курс. По его словам, в начале года импорт в Украину превышает экспорт. Кроме того, некоторые компании выводили дивиденды и покупали валюту.

Как сообщало РБК-Украина, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился за январь-декабрь 2019 года на 14,5%. По данным НБУ, курс снизился с 27,69 грн/доллар на 29 декабря 2018 года до 23,69 грн/доллар на 28 декабря 2019 года.