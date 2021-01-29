Курс доллара возобновил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 29 января 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,14 гривен за доллар, курс в покупке до 28,15 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 34,6 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,1300 - 28,1500 грн/доллар, евро 34,0429 - 34,0643 грн/евро, российский рубль 0,3686 - 0,3690 грн/рубль.

Напомним, 28 января торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1250 - 28,1450 грн/доллар, евро 34,1156 - 34,1398 грн/евро, российский рубль 0,3697 - 0,3701 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,19 гривен за доллар. Курс вырос на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 29 января установлен на таком уровне: 28,1929 гривен за 1 доллар (+0,0277 грн). При этом курс доллара на 28 января составляет: 28,1652 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет второй банковский день подряд.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. По прогнозу аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,2/28,4 грн.