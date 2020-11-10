Курс доллара возобновил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 9 ноября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 28,14 гривен за доллар, курс в покупке до 28,14 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 33,36 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,1200 - 28,1400 грн/доллар, евро 33,2378 - 33,2614 грн/евро, российский рубль 0,3574 - 0,3678 грн/рубль.

Отметим, 6 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1000 - 28,1200 грн/доллар, евро 33,3575 - 33,3812 грн/евро, российский рубль 0,3693 - 0,3697 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,11 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 10 ноября установлен на таком уровне: 28,1116 гривен за 1 доллар (-0,0259 грн). При этом курс доллара на 9 ноября составляет 28,1375 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс падает четвертый день подряд, после того как 4 ноября он достиг максимума в 28,60 гривен.

Прогноз

По прогнозу аналитиков Альпари, на текущей неделе ожидается дальнейшее снижение курса доллара к гривне. На межбанке доллар может опуститься до уровня 27,9 гривен.