Курс доллара вернулся к росту на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 1 февраля 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 28,43 гривен за доллар, курс в покупке до 28,41 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 26 копеек до 32,02 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,4100 - 28,4300 грн/доллар, евро 31,9981 - 32,0207 грн/евро, российский рубль 0,3708 - 0,3712 грн/рубль.
Напомним, 28 января торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,3700 - 28,3900 грн/доллар, евро 31,7460 - 31,7684 грн/евро, российский рубль 0,3658 - 0,3661 грн/рубль.
Курс НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) на 2 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,31 гривен за доллар. Курс снизился на 14 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.