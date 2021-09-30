Курс доллара вернулся к росту на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 30 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 6 копеек до 26,63 гривен за доллар, курс в покупке до 26,61 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 30,88 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,6100 - 26,6300 грн/доллар, евро 30,8622 - 30,8854 грн/евро, российский рубль 0,3658 - 0,3663 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,56 гривен за доллар. Курс на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,57 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.