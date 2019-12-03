Курс доллара упал до нового четырехлетнего минимума

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,93 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 4 декабря установлен на таком уровне: 2393,9216 гривен за 100 долларов (-1,8138 гривен).

При этом курс доллара на 3 декабря составляет 2395,7354 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 3 декабря - 2395,7354 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (14 января 2016 года) - 2364,196 гривен за 100 долларов.

bank.gov.ua

Напомним, 3 декабря межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 23,94 гривен за доллар, курс в покупке до 23,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 26,52 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 3 декабря справочный курс на уровне 23,93 грн/доллар, понизив его по сравнению с 2 декабря (23,96). Справочный курс опустился до нового минимума в этом году.

В то же время в обменных пунктах Украины 3 декабря курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 24,00 гривен за доллар, курс евро вырос на 6 копеек до 26,57 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,83 (23,87 - 2 декабря), продажи - 24,00 (24,04 - 2 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,23 (26,18 - 2 декабря), продажи - 26,57 (26,51 - 2 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,49 (3,49 - 2 декабря), продажи 3,78 (3,79 - 2 декабря) грн за 10 рублей.