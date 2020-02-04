Курс доллара упал на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 4 февраля 2020 года снизился на 20 копеек до 24,81 гривен за доллар, курс в покупке до 24,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 23 копейки до 27,40 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,7800 - 24,8100 грн/доллар, евро 27,3670 - 27,4056 грн/евро, российский рубль 0,3924 - 0,3931 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7800 24,8100 EUR/UAH 27,3670 27,4056 RUB/UAH 0,3924 0,3931

Напомним, 3 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,9800 - 25,0100 грн/доллар, евро 27,5979 - 27,6365 грн/евро, российский рубль 0,3922 - 0,3932 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 4 февраля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 15 копеек до 25,00 гривен за доллар, курс евро снизился на 17 копеек до 27,69 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,77 (24,92 - 3 февраля), продажи - 25,00 (25,15 - 3 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,29 (27,47 - 3 февраля), продажи - 27,69 (27,86 - 3 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,63 (3,63 - 3 февраля), продажи 3,95 (3,96 - 3 февраля) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,85 гривен за доллар, что на 23 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 5 февраля установлен на таком уровне: 24,8523 гривен за 1 доллар (-0,2313 грн). При этом курс доллара на 4 февраля составляет 25,0836 гривен за 1 доллар.