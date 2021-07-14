ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Курс долара стабілізувався на міжбанку

Новость на русском →
Україна, Середа 14 липня 2021 17:27
Курс долара стабілізувався на міжбанку Фото: курс долара стабільний (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 14 липня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 27,32 гривень за долар, курс в покупці - 27,30 гривень за долар. Курс євро у продажу не змінився 32,29 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,3000 - 27,3200 грн/долар, євро 32,2686 - 32,2922 грн/євро, російський рубль 0,3685-0,3689 грн/рубль.

Курс долара стабілізувався на міжбанку

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 13 липня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,3000 - 27,3200 грн/долар, євро 32,2740 - 32,2949 грн/євро, російський рубль 0,3680 - 0,3684 грн/рубль.

Курс НБУ

Офіційний курс долара знижується після зростання напередодні. Офіційний курс гривні до долара на 15 Липня встановлено на такому рівні: 27,3047 гривень за 1 долар (-0,0169 грн). При цьому курс долара на 14 липня становить 27,3216 гривень за 1 долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро Курс рубля
NEWS
На Донбасі внаслідок обстрілів поранили двох військових
На Донбасі внаслідок обстрілів поранили двох військових
DAILY
Мирне розлучення. Чому Аваков пішов у відставку і чи будуть інші ротації у владі
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Мирне розлучення. Чому Аваков пішов у відставку і чи будуть інші ротації у владі