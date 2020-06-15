Курс доллара стабилизировался на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 15 июня по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на три копейки - до 26,81 гривен. Курс евро в продаже снизился на три копейки - 30,23 гривен.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,7800 - 26,8100 грн/доллар, евро 30,2024 - 30,2336 грн/евро, российский рубль 0,3814 - 0,3822 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,7800 26,8100 EUR/UAH 30,2024 30,2336 RUB/UAH 0,3814 0,3822

Отметим, торги на межбанке 12 июня закрылись в диапазоне 26,7500 - 26,7800 грн/доллар, евро 30,2355 - 30,2667 грн/евро, российский рубль 0,3854 - 0,3864 грн/рубль.

Наличный рынок

Сегодня в обменных пунктах курс доллара поднимался в среднем до 26,86 гривен, что на 7 копеек больше, чем в предыдущий рабочий день. Курс евро снизился до 30,20 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составил 26,63 (26,57 - 12 июня), продажи - 26,86 (26,79 - 12 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составил 29,71 (29,75 - 12 июня), продажи - 30,20 (30,25 - 12 июня) грн за евро. Средний курс покупки рубля составил 3,40 (3,41 - 12 июня), продажи 3,87 (3,86 - 12 июня) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 июня 2020 года поднял курс до 26,84 гривен за доллар. Это еще на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Американская валюта продолжает укрепляться по отношению к украинской валюте после получения траншей от МВФ и Еврокомиссии.