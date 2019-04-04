Курс доллара стабилизировался на межбанке

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Рынок нашел равновесие

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 4 апреля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже не изменился - 27,08 грн/доллар, курс в покупке - 27,06 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 30,44 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 27,0600 - 27,0800 грн/доллар, евро 30,4262 - 30,4406 грн/евро, российский рубль 0,4142 - 0,4149 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,0600 27,0800

EUR/UAH 30,4262 30,4406

RUB/UAH 0,4142 0,4149

Напомним, 3 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,0400 - 27,0800 грн/доллар, евро 30,3713 - 30,4135 грн/евро, российский рубль 0,4137 - 0,4148 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,08 грн/доллар, что на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 4 апреля установлен на таком уровне: 2708,1121 гривен за 100 долларов (+10,6963 гривен).