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Курс долара знизився після тижневого зростання

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Україна, Понеділок 30 серпня 2021 16:12
Курс долара знизився після тижневого зростання Фото: курс долара впав на 6 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 31 серпня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,86 гривень за долар. Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 31 серпня встановлено на такому рівні: 26,8601 гривень за 1 долар (-0,0689 грн). При цьому курс долара на 30 серпня становить 26,929 гривень за 1 долар.

Курс долара знизився після тижневого зростання

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання протягом п'яти банківських днів поспіль.

Курс долара знизився після тижневого зростання

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 30 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,92 гривень за долар, курс в покупці до 26,90 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 7 копійок до 31,76 гривень за євро.

Прогноз

У перший тиждень вересня очікується зростання курсу долара. До кінця наступного робочого тижня він може торгуватися вище 27 гривень.

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