Курс доллара снизился на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар колеблется возле уровня 26,70 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 30 июня 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копеек до 26,71 гривен за доллар, курс в покупке до 26,69 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 29,93 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,6900 - 26,7100 грн/доллар, евро 29,9141 - 29,9365 грн/евро, российский рубль 0,3850 - 0,3754 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,6900 26,7100 EUR/UAH 29,9141 29,9365 RUB/UAH 0,3850 0,3754

Отметим, торги по доллару на межбанке 26 июня 2020 года закрылись в диапазоне 26,6950 - 26,7150 грн/доллар, евро 29,9197 - 29,9421 грн/евро, российский рубль 0,3835 - 0,3840 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 30 июня 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 26,76 гривен за доллар. Курс евро снизился на 3 копейки до 30,01 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,56 (26,60 - 26 июня), продажи - 26,76 (26,80 - 26 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,60 (29,63 - 26 июня), продажи - 30,01 (30,04 - 26 июня) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,42 (3,42 - 26 июня), продажи 3,85 (3,87 - 26 июня) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 26,66 гривен за доллар.

Курс на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 1 июля установлен на таком уровне: 26,6676 гривен за 1 доллар (-0,0246 грн). При этом курс доллара на 26 июня составляет 26,6922 гривен за 1 доллар.

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Автор: Александр Белоус