Курс долара знизився на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коливається біля рівня 26,70 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 30 червня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 26,71 гривень за долар, курс купівлі до 26,69 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 29,93 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,6900 - 26,7100 грн/долар, євро 29,9141 - 29,9365 грн/євро, російський рубль 0,3850 - 0,3754 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,6900 26,7100 EUR/UAH 29,9141 29,9365 RUB/UAH 0,3850 0,3754

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 26 червня 2020 року закрилися в діапазоні 26,6950 - 26,7150 грн/долар, євро 29,9197 - 29,9421 грн/євро, російський рубль 0,3835 - 0,3840 грн/рубль

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 30 червня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 26,76 гривень за долар. Курс євро знизився на 3 копійки до 30,01 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 26,56 (26,60 - 26 червня), продажу - 26,76 (26,80 - 26 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,60 (29,63 - 26 червня), продажу - 30,01 (30,04 - 26 червня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,42 (3,42 - 26 червня), продажу 3,85 (3,87 - 26 червня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 1 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,66 гривень за долар.

Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 1 липня встановлено на такому рівні: 26,6676 гривень за 1 долар (-0,0246 грн). При цьому курс долара на 26 червня становить 26,6922 гривень за 1 долар.

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Автор: Олександр Білоус