Курс доллара снизился на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар колеблется возле уровня 26,70 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 26 июня 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,71 гривен за доллар, курс в покупке до 26,69 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 29,94 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,6950 - 26,7150 грн/доллар, евро 29,9197 - 29,9421 грн/евро, российский рубль 0,3835 - 0,3840 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,6950 26,7150 EUR/UAH 29,9197 29,9421 RUB/UAH 0,3835 0,3840

Отметим, торги по доллару на межбанке 25 июня 2020 года закрылись в диапазоне 26,7200 - 26,7400 грн/доллар, евро 29,9718 - 29,9915 грн/евро, российский рубль 0,3858 - 0,3862 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 26 июня 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 26,80 гривен за доллар. Курс евро снизился на 6 копеек до 30,04 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,60 (26,59 - 25 июня), продажи - 26,80 (26,81 - 25 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,63 (29,67 - 25 июня), продажи - 30,04 (30,12 - 25 июня) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,42 (3,44 - 25 июня), продажи 3,87 (3,87 - 25 июня) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,69 гривен за доллар.

Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 30 июня установлен на таком уровне: 26,6922 гривен за 1 доллар (-0,008 грн). При этом курс доллара на 26 июня составляет 26,7002 гривен за 1 доллар.

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Автор: Александр Белоус