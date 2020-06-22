Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 22 июня 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 26,69 гривен за доллар, курс в покупке до 26,67 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 30,01 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,6700 - 26,6900 грн/доллар, евро 29,9877 - 30,0102 грн/евро, российский рубль 0,3852 - 0,3857 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,6700 26,6900 EUR/UAH 29,9877 30,0102 RUB/UAH 0,3852 0,3857

Отметим, торги по доллару на межбанке 19 июня 2020 года закрылись в диапазоне 26,7150 - 26,7350 грн/доллар, евро 29,9795 - 30,0020 грн/евро, российский рубль 0,3845 - 0,3849 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 22 июня 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 26,82 гривен за доллар. Курс евро снизился на 5 копеек до 30,03 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,61 (26,63 - 19 июня), продажи - 26,82 (26,83 - 19 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,59 (29,66 - 19 июня), продажи - 30,03 (30,08 - 19 июня) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,42 (3,42 - 19 июня), продажи 3,87 (3,87 - 19 июня) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,66 гривен за доллар.

Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 23 июня установлен на таком уровне: 26,6695 гривен за 1 доллар (-0,0512 грн). При этом курс доллара на 22 июня составляет 26,7207 гривен за 1 доллар.