Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 7 июня 2019 года снизился на 17 копеек до 26,53 грн/доллар, курс в покупке до 26,50 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 30,02 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,5000 - 26,5300 грн/доллар, евро 29,9953 - 30,0266 грн/евро, российский рубль 0,4080 - 0,4086 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,5000 26,5300

EUR/UAH 29,9953 30,0266

RUB/UAH 0,4080 0,4086

Напомним, 6 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,6800 - 26,7000 грн/доллар, евро 30,0283 - 30,0481 грн/евро, российский рубль 0,4095 - 0,4101 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,59 грн/доллар, что на 20 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 10 июня установлен на таком уровне: 2659,5721 гривен за 100 долларов (-19,9373 гривен).